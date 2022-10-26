В Москве нашли тело мужчины с прикрепленными к гениталиям секс-игрушками

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Москве обнаружили тело 48-летнего местного жителя окруженное секс-игрушками. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 25 октября 2022 года на Волжском бульваре. Тело водителя-монтажника нашел его сын-студент. Отмечается, что к гениталиями мужчины было прикреплено устройство, которое подает ток. Кроме того, выяснилось, что он на протяжении нескольких дней распивал алкогольные напитки.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске обнаружили тело 44-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. К убийству женщины причастен ее 46-летний сожитель, с которым погибшая накануне распивала алкоголь. Во время застолья женщина назвала мужчину другим именем, из-за чего между ними завязался конфликт. В ходе выяснения отношений россиянин избил сожительницу.

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