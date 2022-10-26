В Канске учителя физкультуры обвинили в попытке задушить шестиклассника

В Красноярском крае местная жительница обвинила преподавателя физкультуры в избиении своего сына. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на мать пострадавшего.

Инцидент произошел в одной из школ города Канска. По словам женщины, во время урока шестиклассники смеялись, после чего учитель якобы схватил ее сына за шею и начал душить.

«Так продолжалось весь урок. Были сняты побои: у ребенка вырван кусок щеки и кровоподтеки на шее. Обращались в полицию, написали заявление», — рассказала она.

По факту случившегося в региональном управлении образования проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре учитель одной из местных школ схватил школьника за горло. О случившемся стало известно благодаря одноклассникам ученика, которые сняли неадекватное поведение учителя физики на камеру телефона. На просьбы школьника прекратить хватать его за горло мужчина не отреагировал, а лишь повторил свои действия со словами «Тебя еще раз взять?».