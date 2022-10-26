ООН: в страны Европы с 24 февраля прибыли более 7,73 млн украинских беженцев

В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщили, что с 24 февраля по 25 октября 2022 года в страны Европы прибыл 7 730 671 беженец с Украины, передает ТАСС.

Наибольшее число беженцев прибыли в Россию — 2 852 395. На втором месте Польша (1 449 214), на третьем — Германия (1 002 668), на четвертом — Чехия (453 103).

Ранее сообщалось, что Литва собирается запросить у Еврокомиссии финпомощь в размере €1,2 млн из-за прибытия до 100 тыс. беженцев с Украины с наступлением холодного периода. Об этом в своем докладе заявило Министерство социальной защиты и труда балтийской республики.

По данным ведомства, из-за разрушенной инфраструктуры центрального отопления и водоснабжения на Украине, когда наступят холода, число беженцев вырастет до 100 тыс. человек.

По данным департамента статистики балтийской республики, уже с начала спецоперации Литва пустила к себе около 66 тыс. беженцев. При этом по соотношению с числом жителей страны Литва стала лидером среди стран Евросоюза по приему беженцев.