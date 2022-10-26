Число пострадавших в результате стрельбы у мавзолея в Иране выросло до 40

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Ebrahim Noroozi/AP

Число пострадавших в результате стрельбы у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз возросло до 40 человек. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«По предварительным данным, в результате обстрела погибли 13 человек, еще 40 получили ранения», — говорится в сообщении.

Двое нападавших были задержаны, третий пока не пойман. Газета Hamshahri писала, что всего их было трое.

Ранее сообщалось о пятнадцати погибших.

Накануне стало известно, что три сотрудника Штаба Корпуса стражей исламской революции погибли в результате обстрела неизвестными на юго-востоке и западе Ирана. Отмечалось, что сотрудники КСИР возвращались домой после окончания рабочего дня, когда неизвестные, находясь в машине, открыли по ним стрельбу из автомата Калашникова.

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