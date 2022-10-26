На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение спустя 19 часов

На складе со строительными материалами в Колпинском районе Санкт-Петербурга пожарные ликвидировали открытое горение, передает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Сообщается, что ранг сложности пожара понижен до первого. В ведомстве отметили, что с огнем спасатели борются уже более 19 часов.

«На Северном проезде, дом №8 спасатели борются с пожаром больше 19 часов. В пик пожара огонь распространился на 12 тыс. квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано. На месте происшествия продолжают работать 24 сотрудника МЧС», — говорится в сообщении ведомства.

Управление МЧС по Санкт-Петербургу до этого сообщило, что пожар на складе локализован.

О пожаре стало известно 25 октября. Площадь горения составила 6 тыс. квадратных метров, а затем увеличилась до 12 тыс. На место для тушения прибыли 160 человек и 45 единиц техники.

Позднее стало известно, что на площади 9 тыс. кв. м обрушилась крыша горящего в Санкт-Петербурге склада.