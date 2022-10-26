В Петербурге задержали муниципального депутата по делу о незаконной миграции

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали муниципального депутата Санкт-Петербурга по делу о незаконной миграции, сообщает Мойка 78. По данным ведомства, с его помощью на учет были незаконно поставлены свыше 100 тыс. иностранцев.

«Организатор преступного сообщества при попытке скрыться от следствия задержан в Рязанской области», - говорится в сообщении ведомства.

Имени парламентария СК не уточняет. Известно, что помимо него были задержаны еще пятеро подозреваемых.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски у журналистки и телеведущей Ксении Собчак, так как ей принадлежит канал, для которого, по данным следствия, вымогали деньги. Уточняется, что информация была получена от двух источников, знакомых с делом.

Накануне также стало известно о задержании коммерческого директора медиа-холдинга Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

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