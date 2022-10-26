ООН выступила за немедленное продление зерновой сделки

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РИА «Новости»

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ООН выступает за немедленное продление зерновой сделки. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Мы сосредоточены на том, чтобы соглашение было сейчас немедленно продлено. Это важно для рынка», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса призывают Россию продлить «зерновую сделку».

Глава Североатлантического альянса попросил обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся странам.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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