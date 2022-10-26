В Москве мужчина два месяца насиловал и вымогал интимные фото у малолетней девочки

close
100%
Pixabay

В Москве задержали 36-летнего уроженца Ставропольского края за изнасилование малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным следствия, в период с августа по октябрь 2022 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на территории поселения Московский, неоднократно насиловал ребенка. После чего, оказывая давление, получал от нее фото и видео материалы интимного характера.

Спустя некоторое время девочка рассказала о происходящем родственникам, а они обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». В ходе допроса мужчина признал вину в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области вынесли приговор 47-летнему местному жителю, обвиняемому в насилии над малолетней падчерицей. Мужчина с 2017 по 2021 год совершал насильственные действия в отношении малолетней дочери своей сожительницы. При этом он угрожал девочке убийством.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть