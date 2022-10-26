В Москве мужчина два месяца насиловал и вымогал интимные фото у малолетней девочки

В Москве задержали 36-летнего уроженца Ставропольского края за изнасилование малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным следствия, в период с августа по октябрь 2022 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на территории поселения Московский, неоднократно насиловал ребенка. После чего, оказывая давление, получал от нее фото и видео материалы интимного характера.

Спустя некоторое время девочка рассказала о происходящем родственникам, а они обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». В ходе допроса мужчина признал вину в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области вынесли приговор 47-летнему местному жителю, обвиняемому в насилии над малолетней падчерицей. Мужчина с 2017 по 2021 год совершал насильственные действия в отношении малолетней дочери своей сожительницы. При этом он угрожал девочке убийством.