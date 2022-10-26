Молодожены сыграли свадьбу на винодельне, запретив гостям пить алкоголь

Молодожены из США сыграли свадьбу на винодельне, но запретили гостям пить алкоголь, пишет Mirror. По словам некоторых из приглашенных, церемония получилась безвкусной и была похожа на издевку.

Как рассказал один из гостей, узнав, что свадьба будет на винодельне, он обрадовался. По словам мужчины, он думал, такая атмосфера станет дополнительным подспорьем для веселья, однако ошибся в выводах.

«Напитки лились рекой — чай и вода. Как можно сыграть свадьбу на винодельне и не пить алкоголь», — удивился гость.

Кроме того, мужчина отметил, что еда на свадьбе была невкусной и напоминала буфетную. В целом церемония напомнила ему и большинству гостям издевательство над приглашенными.

«Диджей — это просто какой-то парень с подключенным телефоном. Это была церемония, на которой присутствовало, может быть, 100 человек. Половина людей ушли сразу», — добавил он.

Ранее китаянка уволилась с работы после того, как на ее свадьбу пришел только 1 из 70 коллег.