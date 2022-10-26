Блогерша поделилась рецептом индийского коктейля от похмелья

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desigirleatstheworld/TikTok

Блогерша из Калифорнии поделилась рецептом индийского коктейля от похмелья, пишет Daily Mail. По словам женщины, этот напиток помогает ей прийти в чувства лучше всего.

Как рассказала американка, в коктейль входит четыре ингредиента: кокосовая вода, сельтерская вода, сок лайма и щепотка черной соли. Женщина утверждает, что если смешать компоненты и выпить получившийся напиток, это не только устранит похмелье, но еще и повысит иммунитет и поддержит гидратацию организма на должном уровне.

После того, как блогерша опубликовала свой рецепт в соцсетях, люди поблагодарили ее за лайфхак. По словам комментаторов, коктейль получается не только вкусным, но и полезным.

«Это работает. Большое спасибо, что поделились советом», — написали участники обсуждения.

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