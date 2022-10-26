Россиянку, зарычавшую с мышью в зубах на сотрудников Росгвардии, отправили в психбольницу

В Биробиджане в психиатрическую больницу поместили девушку, которая с мышью в зубах подошла к сотрудникам Росгвардии, перекрыла им проход и стала рычать и лаять на них. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на источник.

Ей диагностировали шизофрению — девушка, то ведет себя как обычный человек, то начинает думать, что она собака. Ее поведение меняется в подражание животному.

Ранее местные жители рассказали, что они неоднократно сталкивались с ней на улицах Биробиджана. По словам одного мужчины, в сентябре текущего года странная россиянка набросилась на него в переулке, начала лаять и попыталась его укусить.

Жительница города рассказала, что девушке 18 лет и живет она со своей бабушкой. По словам россиянки, она воспитывалась в ужасающих условиях.

«Она сама рассказывала, что ее держали на цепи, били. Многие говорят о том, что она любит кровь и, без разницы чье, сырое мясо», — поделилась женщина.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неадекватный местный житель душил свою собаку рядом с жилым домом.

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