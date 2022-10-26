Охранник убил своего начальника, потому что тот неправильно написал его имя

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Aurora Police

В США охранник убил своего начальника, потому что тот неправильно написал его имя в чеке, пишет Daily Mail. Из-за этой ошибки мужчина не смог обналичить деньги в банке.

35-летний Ллойд Лав-младший убил 52-летнего Марвина Джонсона, проработав в качестве охранника всего четыре дня. Получив часть зарплаты, обвиняемый пошел в банк, чтобы обналичить $165, но не смог этого сделать, потому что его имя в чеке было написано с ошибкой.

Ллойд позвонил жене Марвина и потребовал денег, на что женщина ответила, что на данный момент это невозможно. Позже к дискуссии подключился сам Джонсон, пообещав, что сегодня выпишет охраннику новый чек, но в этот момент Лав-младший выстрелил в начальника.

«Я только что сделал какую-то глупость. Чем меньше ты знаешь, тем лучше», — сказал Ллойд своей невесте сразу после случившегося.

Мужчина был арестован в этот же день. Полицейским он рассказал, в последнее время в его жизни было много проблем. Кроме того, Ллойд признался, что слышит в голове голоса. Подруга американца добавила, якобы у бойфренда есть биполярное расстройство и шизофрения.

Американцу предъявили обвинения в убийстве, но он не явился на суд, отказавшись выходить из камеры.

Ранее индиец поджег себя после просьбы начальника переспать с его женой.

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