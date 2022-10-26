Baza: Чемезов лично написал заявление о вымогательстве на Суханова и Романовского

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов якобы лично мог написать заявление о вымогательстве, на основании которого были задержаны бывший главред «Татлера» Ариан Романовский и коммерческий директор телеведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов. Об этом сообщает Baza.

Сейчас фигуранты расследования подозреваются по части 3 статьи 163 УК России «Вымогательство».

Как уточнили в Telegram-канале, если Романовского и Суханова признают виновными, им может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора медиа-холдинга журналистки «Oсторожно Media» Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Портал Baza информировал, что, помимо него, был задержан еще один человек — предположительно, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

Также сама Собчак подтвердила задержание Суханова.

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