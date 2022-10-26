СК: экспертиза признала невменяемым москвича, зарезавшего пожилого отца

В Москве завершили расследование в отношении 32-летнего мужчины, который нанес своему отцу смертельные ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета по региону.

Следствие установило, что 13 июля 2022 года мужчина жестоко избил своего отца, а после несколько раз ударил его ножом. В результате полученных травм пожилой россиянин скончался. Тело погибшего нашла его супруга.

В ходе расследования в отношении сына убитого провели психолого-психиатрической экспертизу.

«В момент совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства», — заключили специалисты.

В ближайшее время правоохранительные органы решат вопрос о принудительном лечении россиянина.

Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске обнаружили тело 44-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По версии следствия, к убийству женщины причастен ее 46-летний сожитель, с которым погибшая накануне распивала алкоголь.