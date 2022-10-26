Климатолог рассказал, какой будет зима в Москве

Предстоящая зима в Москве будет снежной и умеренно холодной. Об этом «Москве 24» рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов сделал прогноз о предстоящей зиме на территории всей РФ. Специалист отметил, что на фоне климатических изменений возможны непредсказуемые погодные явления.

По словам Терешонока, этой зимой в столице не ожидается рекордных морозов.

«Я считаю, что будет умеренно холодная зима. Будут и периоды оттепели, и морозов, но не столь сильных, какие были в истории», - сказал Николай Терешонок, начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС»

«Должна быть и снежная зима, поэтому лыжи пригодятся», – добавил климатолог.

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