Песков оценил призыв РПЦ внести в Стратегию нацбезопасности РФ понятие о любви к Отечеству

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение патриарха Кирилла внести в Стратегию национальной безопасности России положения о «любви к отечеству, о верности, о долге, о жертвенности».

«Посылы патриарха носят глубинный характер, поэтому они не могут быть предметом сиюминутной реакции, они подлежат обсуждению перед тем, как будет сформулирована позиция», — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов, что по этому поводу думают в Кремле.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что до возникновения таких идей, как «достоинство», «права и свободы человека», были ценности, без которых немыслима история российского государства: вера, любовь к Отечеству и жертвенность. В связи с этим он предложил внести в Стратегию нацбезопасности РФ эти понятия.

До этого патриарх Кирилл предупредил о попытках «стереть с лица земли» православную Русь.