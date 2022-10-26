Рогозин рассказал, что объехал участки фронта в зоне спецоперации на Украине

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин сообщил о посещении участков фронта в зоне СВО на Украине

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Телеграм-канал «rogozin_do»

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что объехал участки фронта в зоне спецоперации РФ на Украине вместе с главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем.

Он опубликовал несколько фото в своем Telegram-канале и отметил, что у бойцов «настроение боевое» и «неукротимый и бесстрашный» дух.

Рогозин подчеркнул, что НАТО превратила Украину в полигон для испытаний современных систем вооружения.

«Потому надо понимать, кто на самом деле нам противостоит, и прекратить пагубную практику недооценки врага и шапкозакидательских выступлений», — отметил он.

Ранее Рогозин сообщил, что придумал себе позывной для радиообмена в зоне спецоперации. Он также показал фотографии с командирами батальонов Донецкой народной республики (ДНР) и представителем Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным. Рогозин был в военной экипировке с нашивкой «Космос» и с оружием в руках.

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Операция на Украине
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