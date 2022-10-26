Baza: вместе с директором Собчак задержан экс-главред Tatler

Портал Baza сообщает, что, помимо коммерческого директора Ксении Собача Кирилла Суханова, был арестован еще один человек, предположительно, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

Отмечается, что они проходят по одному уголовному делу.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало о задержании в Москве коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова в рамках уголовного дела. По какой именно статье было возбуждено уголовное дело, не уточнили.

Сама Собчак подтвердила задержание Суханова. Журналистка уточнила, что директора задержали по статье о вымогательстве, что, по ее словам, является «бредом и нонсенсом».

«В чем конкретно обвиняют Романовского и Суханова — пока неизвестно. По нашей информации, недавно они создали новый телеграмм канал, который в последние дни не обновляется», — пишет Baza.

Известно также, что утром 26 октября в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски.