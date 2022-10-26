Baza: вместе с директором Собчак задержан экс-главред Tatler

Baza: экс-главред Tatler Романовский задержан по делу директора Собчак Суханова

Портал Baza сообщает, что, помимо коммерческого директора Ксении Собача Кирилла Суханова, был арестован еще один человек, предположительно, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

Отмечается, что они проходят по одному уголовному делу.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало о задержании в Москве коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова в рамках уголовного дела. По какой именно статье было возбуждено уголовное дело, не уточнили.

Сама Собчак подтвердила задержание Суханова. Журналистка уточнила, что директора задержали по статье о вымогательстве, что, по ее словам, является «бредом и нонсенсом».

«В чем конкретно обвиняют Романовского и Суханова — пока неизвестно. По нашей информации, недавно они создали новый телеграмм канал, который в последние дни не обновляется», — пишет Baza.

Известно также, что утром 26 октября в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть