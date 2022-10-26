Власти: число пострадавших в результате теракта в Мелитополе увеличилось до 12

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что в результате теракта у здания медиахолдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе пострадали 12 человек. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

По словам Балицкого шесть из 12 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Чиновник заявил, что среди раненых оказалась девочка, которая шла в школу.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места происшествия, на которых видно, что взрывной волной были выбиты стекла в пятиэтажном доме и уничтожен автомобиль ВАЗ-2101, припаркованный у здания. Именно в него было заложено взрывное устройство, осколки машины при взрыве попали в дом. Общественник назвал произошедшее терактом.