Суд в Крыму приговорил снабжавшего террористический батальон украинца к 8,5 годам колонии

Киевский районный суд Симферополя приговорил к 8,5 годам лишения свободы гражданина Украины Рустема Гугурика за обеспечение незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещено в РФ и признано террористическим — прим.) продуктами и обмундированием. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, передает ТАСС.

Мужчина — 1971 года рождения. Он проведет восемь лет и шесть месяцев в колонии строго режима.

Других подробностей не приводится.

24 октября сообщалось, что Пятигорский городской суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в городе.

Также ФСБ сообщала о задержании в Крыму подозреваемого в финансировании нацбатальона «Крым».

На минувшей неделе в ФСБ рассказали, что гражданин России был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в целях получения данных о дислокации подразделений российских военных.