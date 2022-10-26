112: в загородном доме Собчак в Подмосковье начались обыски

В загородном доме телеведущей Ксении Собчак в Московской области, по предварительным данным, проходят обыски. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По информации издания, сотрудники оперативных ведомств днем 26 октября прибыли в коттеджный поселок «Горки-8» на территории Подмосковья.

В настоящий момент подробностей по обыскам в загородном доме Собчак нет.

25 октября журналист подтвердила задержание своего коммерческого директора Кирилла Суханова по статье о вымогательстве. Журналистка уточнила, что его задержали по статье о вымогательстве, что, по ее словам, является «бредом и нонсенсом».

До этого Собчак утверждала, что ее коммерческий директор с утра не выходит на связь.