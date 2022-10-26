МВД: в Херсонской области задержали корректировщика ВСУ

Сотрудники полиции Херсонской области задержали в Чаплинском округе корректировщика ВСУ, сообщает пресс-служба областного МВД в Telegram-канале.

Сообщается, что 25 октября полицейские и бойцы Росгвардии в ходе проверки информации о причастности жителя села Иваново к диверсионно-разведывательной деятельности задержали 53-летнего мужчину, который передавал данные о местонахождении российских военных и техники своему родственнику, проходившему службу в ВСУ.

Дома у задержанного нашли два гладкоствольных ружья, 80 патронов и 300 г пороха. Оружие изъяли. В МВД сообщили, что далее будет проведена проверка для установления объема информации, которая была передана жителем Иваново своим кураторам.

Ранее российские силовики задержали в Херсоне бывшего полицейского, который передал украинским военным координаты для ракетного удара по жилому дому, где, по его мнению, жили сотрудники правоохранительных органов.

Также в ЛНР задержали корректировщицу огня ВСУ, ею оказалась сотрудница Счастьинской городской администрации.