В Ростовской области бабушки-волонтеры вяжут теплые вещи для бойцов СВО

В Ростовской области бабушки-волонтеры в рамках всероссийской акции «Мы вместе» вяжут теплые вещи, в том числе носки, свитера и шапки, для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Life.ru.

«Мы — матери, бабушки — в первую очередь обязаны поддержать наших воинов Отечества. Мне очень хотелось бы своими теплыми руками связать теплые вещи для наших воинов», — рассказала одна из волонтерок.

В издании отметили, что бабушки надеются помочь своим трудом находящимся на передовой военнослужащим никогда не забывать о том, что их ждут дома.

Присоединиться к акции можно зарегистрировашись на сайте «Добро.рф». Организаторы всероссийской акции «Мы вместе» будут рады видеть всех в рядах волонтеров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть