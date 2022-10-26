В Ростовской области бабушки-волонтеры вяжут теплые вещи для бойцов СВО

В Ростовской области бабушки-волонтеры в рамках всероссийской акции «Мы вместе» вяжут теплые вещи, в том числе носки, свитера и шапки, для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Life.ru.

«Мы — матери, бабушки — в первую очередь обязаны поддержать наших воинов Отечества. Мне очень хотелось бы своими теплыми руками связать теплые вещи для наших воинов», — рассказала одна из волонтерок.

В издании отметили, что бабушки надеются помочь своим трудом находящимся на передовой военнослужащим никогда не забывать о том, что их ждут дома.

Присоединиться к акции можно зарегистрировашись на сайте «Добро.рф». Организаторы всероссийской акции «Мы вместе» будут рады видеть всех в рядах волонтеров.