Shot: в Тыве попытались поджечь военкомат

В Республике Тыва совершили попытку поджога военкомата, огонь не успел распространиться и перерасти в крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На месте происшествия нашли осколки от бутылки, медицинскую маску и тряпку, которая оказалась пропитанной горючим.

Информация о возгорании в здании военного комиссариата поступила от 60-летнего сторожа. По его словам, в районе двух часов ночи начало гореть окно в здании на улице Рабочей в Кызыле. Огонь охватил два квадратных метра.

Начавшийся пожар оперативно удалось ликвидировать.

По данным издания, одноэтажное здание военкомата, помимо сторожа, охраняли двое сотрудников полиции. В связи с инцидентом начата проверка, подробности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина сжег личные дела призывников в военкомате. По предварительной информации, мужчина бросил в окно бутылку, в которой находилась зажигательная смесь, из-за чего начался пожар.

Также Росгвардия приняла дополнительные меры по защите российских военкоматов.