Shot: в Тыве попытались поджечь военкомат

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Республике Тыва совершили попытку поджога военкомата, огонь не успел распространиться и перерасти в крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На месте происшествия нашли осколки от бутылки, медицинскую маску и тряпку, которая оказалась пропитанной горючим.

Информация о возгорании в здании военного комиссариата поступила от 60-летнего сторожа. По его словам, в районе двух часов ночи начало гореть окно в здании на улице Рабочей в Кызыле. Огонь охватил два квадратных метра.

Начавшийся пожар оперативно удалось ликвидировать.

По данным издания, одноэтажное здание военкомата, помимо сторожа, охраняли двое сотрудников полиции. В связи с инцидентом начата проверка, подробности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина сжег личные дела призывников в военкомате. По предварительной информации, мужчина бросил в окно бутылку, в которой находилась зажигательная смесь, из-за чего начался пожар.

Также Росгвардия приняла дополнительные меры по защите российских военкоматов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть