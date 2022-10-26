Сигналы воздушной тревоги прозвучали в в ряде украинских областей

В Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили утром несколько украинских регионов.

Сирены прозвучали в Полтавской области Украины, об этом в 8.17 сообщил глава Полтавской областной администрации.

По информации «Страна.ua», воздушная тревога объявлена также в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожья. Информацию подтверждает ресурс «Карта воздушной тревоги Украины».

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят ракетные удары по военным и энергетическим объектам Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это стало ответом на теракт на Крымском мосту, а также на попытки совершения украинскими спецслужбами диверсий на Запорожской и Курской АЭС.

По данным украинского Минэнерго на 23 октября, с начала спецоперации страна потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики. Глава украинского министерства Герман Галущенко уточнил, что с 10 октября российская армия повредила почти 40% энергетической инфраструктуры.

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