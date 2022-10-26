В Аргентине сообщили о завершении первой фазы испытаний вакцины от коронавируса

close
100%
Depositphotos

Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от COVID-19, которые доказали ее безопасность и эффективность. Об этом сообщает Национальный научный и технический исследовательский совет страны (CONICET).

«Аргентинская вакцина ARVAC Cecilia Grierson безопасна и очень иммуногенна, следует из отчета о клинических испытаниях первой фазы, в которых участвовали 80 здоровых людей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вакцину предполагается использовать как бустерную дозу. В совете отметили, что это первая вакцина от инфекционных заболеваний, которая была полностью произведена в Аргентине.

В CONICET подчеркнули, что препарат эффективно защищает от штаммов «омикрон» и «гамма».

Также сообщается, что исследования второй и третьей фазы планируется завершить в первом квартале 2023 года.

26 апреля сообщалось, что в Аргентине, в лаборатории Richmond, с нуля планируют запустить производство «Спутник V».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть