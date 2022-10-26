МЧС: крыша горящего склада в Петербурге обвалилась на 9 тыс. кв. метров

На площади 9 тыс. кв. м обрушилась крыша горящего в Санкт-Петербурге склада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления МЧС РФ по городу Игоря Титенка.

«Произошло обрушение кровли на площади 9 тыс. кв. метров», — сказал он.

По информации собеседника агентства в экстренных службах, ранее также обрушилась часть стены склада.

Управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар на складе строительных материалов в Колпинском районе города локализован.

25 октября стало известно, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад, площадь горения составила 6 тыс. квадратных метров, а затем увеличилась до 12 тыс. На место для тушения пожара прибыли 160 человек и 45 единиц техники.