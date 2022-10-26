МЧС: пожар на складе в Петербурге локализован

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Телеграм канал «РИА Новости»

Управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар на складе строительных материалов в Колпинском районе города локализован. Об этом говорится на сайте ведомства.

«26 октября в 00:39 пожар локализован», — сказано в сообщении.

Ранее собеседник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на горящем складе в Санкт-Петербурге обрушилась часть стены.

До этого стало известно, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад, площадь горения составила 6 тыс. квадратных метров, а затем увеличилась до 12 тыс. На место для тушения пожара прибыли 160 человек и 45 единиц техники.

Пожару присвоен третий ранг сложности.

При этом, по данным МЧС, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе в поселке Металлострой на юго-востоке Санкт-Петербурга в Колпинском районе остается в пределах нормы.

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