МЧС: ПДК вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе в Петербурге в норме

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе в поселке Металлострой на юго-востоке Санкт-Петербурга в Колпинском районе остается в пределах нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Превышение ПДК в воздухе в связи с пожаром на складе не зарегистрировано», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе в поселке Металлострой на юго-востоке города увеличилась до 12 тыс. кв. м. Горит здание склада размером 100 на 240 м. В тушении участвуют 45 единиц техники и 160 человек. Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоен третий ранг сложности.

До этого пожар произошел на территории склада «Ногинск-Технопарк» в Москве. Тогда возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.