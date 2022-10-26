МЧС: пожар на складе в Петербурге тушат 160 пожарных с 45 единицами техники

Пресс-служба МЧС России сообщила, что для тушения пожара на площади 12. тыс. кв. метров на складе в Санкт-Петербурге на место прибыли 160 человек и 45 единиц техники, передает ТАСС.

«Группировка, задействованная для тушения пожара, увеличена до 160 человек и 45 единиц техники», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад, площадь горения составила 6 тыс. квадратных метров, а затем увеличилась до 12 тыс.

Пожару присвоен третий ранг сложности.

До этого аналогичный инцидент произошел на территории склада «Ногинск-Технопарк» в Московской области. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.