Педагог-психолог объяснила, что делать, если ребенок застал родителей во время секса

Случайно увиденный ребенком момент сексуальной близости между родителями может быть воспринят им как нечто странное и противоестественное. О том, как взрослым действовать в этой ситуации, «Газете.Ru» рассказала педагог-психолог, дефектолог, эксперт оценки качества дошкольного образования, член Российского психологического общества и Американской психологической ассоциации, преподаватель дошкольной педагогики и психологии в Университете «Синергия» Елена Бочкина.

По словам эксперта, важно понимать, что на ребенка каждого возрастного периода увиденное может нанести определенный отпечаток.

«Малыш до 6 лет испугается увиденного, это связанно с тем, что он воспринимает данный процесс как акт насилия над мамой, а отца – главным злодеем. Если же момент сексуальной близости увидит ребенок более старшего возраста, который частично осведомлен о сексуальных отношениях, то это может смутить его и зародить в воображении множество различных ассоциаций», – утверждает педагог-психолог.

Для подростка картина сексуальных взаимоотношений является неприемлемой, так как большинство детей в возрасте от 13 до 18 лет отрицают момент сексуальной близости между своими родителями, потому что считают их «старыми» и не нуждающимися в данном виде проявления чувств.

«Если ребенок увидел родителей во время секса, во-первых, не кричите на него и не делайте резких движений. Чем естественнее вы будете себя вести и чем мягче вы будете говорить с ребенком, особенно если он дошкольного возраста, тем безболезненнее он воспримет увиденное», – объясняет Бочкина.

Далее, по ее мнению, следует переключить внимание ребенка. Помня о том, что секс для маленького ребенка является процессом причинения боли маме, то отцу необходимо спокойно объяснить, что он не причиняет маме боль, а делает массаж или помогает потянуть заболевшую мышцу.

«Попросите ребенка выполнить вашу просьбу – принести воды, поискать домашнего питомца или проверить, выключена ли вода в ванной комнате. Пока он выполняет вашу просьбу, вы можете спокойно привести себя в порядок и одеться. С ребенком более старшего возраста можно поговорить о сексуальной жизни, не вдаваясь в подробности. Объясните ему, что для любящих друг друга людей это нормально и естественно», – рекомендует член Российского психологического общества.

И добавляет, что ребенку 8-10 лет также можно предложить почитать совместно книгу о половом воспитании, чтобы ответить на возникающие у него вопросы. Если же в комнату вошел подросток, то нужно извиниться перед ним, так как ответственное за увиденное лежит на плечах родителей, и поговорить о его чувствах. Это важно для того, чтобы ребенок мог продолжать вам доверять и понимал, что вы на его стороне и не желаете причинить ему боль.

«Ни в коем случае нельзя обвинять ребенка в том, что он подглядывал за вами или зашел не вовремя – это пошатнет его доверие. Также не рассказывайте детям интимных подробностей, которые могут вызвать отвращение», – уверяет педагог-психолог.

Самым лучшим решением является создание условий, в которых ребенок не будет обладать возможностью увидеть или услышать момент интимной близости своих родителей. Если же это все-таки произошло, то не стоит избегать разговоров. Лучше честно, но без подробностей дать ему ответы на все возникающие вопросы.

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