ТАСС: коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник правоохранительных органах.
«В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий», — сказал собеседник агентства.
При этом правоохранитель не раскрыл, по какой статье возбуждено уголовно дело.
Ранее Собчак прокомментировала информацию о задержании Суханова. По ее словам, он не выходил на связь с утра. При этом подтвержденной информации о его задержании у нее не было. Журналистка отметила, что если слух о задержании подтвердится, то такое могло произойти лишь по ошибке.
До этого в Telegram-канале Varlamov News появилась информация о том, что Суханова задержали в Москве в ночь на 25 октября. Отмечалось, что в отношении него, предположительно, возбуждено уголовное дело.