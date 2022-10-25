Полиция обжаловала закрытие дела против тюменки, доказавшей неприязнь к вобле

Полиция Тюмени обжаловала решение суда по прекращению административного дела в отношении местной жительницы по делу о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ) из-за надписи, сделанной мелком на асфальте. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

Девушка смогла доказать, что имела в виду «Нет вобле!», поскольку «испытывает неприязнь к данному виду рыб».

«Однако полиция сопоставила факты и поняла, что Климентова сделала свою надпись 24 сентября – а значит, она участвовала в акции против мобилизации. К тому же, рядом с «воблой» девушка нарисовала пацифистский символ», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что дело будет снова отправлено в суд, а полиции предстоит доказать, что девушка выражала «несогласие с объявленной частичной мобилизацией».

Ранее Центральный райсуд Тюмени прекратил административное дело в отношении местной жительницы по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ).

В протоколе прописано, что женщина в ходе акции протеса против частичной мобилизации 24 сентября мелом написала на асфальте «Нет в***е» на площади Единства и согласия в Тюмени. Алису К. задержала полиция.