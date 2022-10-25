Пятеро туристов застряли под землей в США, поднимаясь на лифте из гостиничного номера

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В США пять туристов застряли в лифте, который должен был доставить их на поверхность из отеля в подземной пещере. Об этом пишет NBC News.

Инцидент произошел в Гранд-Каньоне 23 октября 2022 года. Лифт встал, когда туристы пытались подняться на поверхность, а по лестнице подняться им не позволяло здоровье. На следующий день его пытались запустить, подключив к внешнему генератору, однако лифт не заработал.

Пещера Гранд-Каньона оборудована гостиничным номером на шесть человек. Провести ночь в отеле на глубине 60 метров под землей стоит тысячу долларов.

Ранее сообщалось, что в США пожарные спасли местную жительницу, которая застряла в электрическом массажном кресле. Оказавшись в ловушке, американка начала паниковать и звать на помощь. Приехавшие на место специалисты разобрали кресло, предварительно его обесточив, после чего помогли женщине выбраться.

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