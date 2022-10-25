Кабмин РФ назначил срок восстановления ж/д путей Крымского моста до 1 декабря 2023 года

Правительство РФ сообщило, что компания «Нижнеангарсктрансстрой» назначена единым исполнителем закупок Крымской железной дороги по проектированию и восстановлению ж/д путей Крымского моста. Кроме этого предельный срок выполнения работ по заключенным госконтрактам назначен до 1 декабря 2023 года, следует из соответствующего распоряжения кабмина, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

В документе говорится, что ООО «Нижнеангарсктрансстрой» становится единственным исполнителем осуществляемых 2022 и 2023 годах предприятием «Крымская железная дорога» закупок работ по капитальному ремонту и реконструкции разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста.

«Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ (...) 1 декабря 2023 года», — говорится в распоряжении.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что рабочие приступили к сборке новых пролетов для крымского моста.