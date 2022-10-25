Британка нашла в своем саду тарантула размером с ладонь

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Sarah Rodmell

Британка нашла в своем саду огромного тарантула, пишет Daily Star. Паук, по словам женщины, был размером с ладонь взрослого человека.

30-летняя Сара Родмелл рассказала, что первыми паука нашли строители, проводившие ремонт в ее доме. Сначала им показалось, что это крыса, которая свернулась в клубок, но при более детальном осмотре выяснилось, что это тарантул.

Родмелл аккуратно поместила паука в коробку и перенесла его на кухню, а затем вызвала специалистов, чтобы те пришли и забрали его. Позже было установлено, что это действительно тарантул, который обладает чрезвычайно болезненным укусом.

«Было немного сюрреалистично видеть, как он прохлаждается в коробке на моей кухне», — вспоминает Сара.

Оказалось, что у паука был владелец. Женщине написал сосед, рассказавший, что тарантул сбежал несколько дней назад, поэтому экзотический питомец был возвращен хозяину.

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