В Москве тело кинолога нашли в квартире с 20 собаками

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Москве нашли тело 59-летней местной жительницы, работавшей директором кинологического клуба. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Петра Романова. В квартире находилось 20 собак. На лице женщины криминалисты заметили множество ран, в том числе и от укусов.

По предварительным данным, москвичка умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее сообщалось, что в Туле на участке овощехранилища, которое принадлежит исправительной колонии №2, местные жители обнаружили останки мужчины. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые экспертизы, чтобы установить его личность. Однако сейчас специалисты считают, что его смерть не носит криминальный характер.

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