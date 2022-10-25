Постпред РФ Ульянов заявил об отсутствии реакции Запада на обстрелы ВСУ по Каховской ГЭС

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что от Запада нет никакой адекватной реакции на обстрелы украинской армии Каховской ГЭС. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Адекватной реакции нет», — сказал Ульянов.

Накануне РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Херсонской области сообщало, что вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку из HIMARS и «Ольхи». По информации агентства, всего было выпущено 19 ракет. Три из них попали по Каховской ГЭС.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял, что украинские военные в несколько раз усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской гидроэлектростанции.

До этого Леонтьев сообщал, что украинская армия применила все имеющиеся в своем распоряжении ракеты при обстрелах Каховской ГЭС.