В Новосибирске женщина с ребенком избили на улице инвалида

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В Новосибирске местная жительница вместе с сыном избила 33-летнего инвалида, об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на пострадавшего.

Инцидент произошел в Первомайском районе. После нападения у мужчины было разбито лицо, а врачи диагностировали у него сотрясение мозга. По словам пострадавшего, школьник на протяжении долгого времени издевается и оскорбляет его в соцсетях.

«Я мало что помню, потому что меня ударили по голове и я потерял сознание на пару минут. Знаю, что этот школьник позвонил своей маме, и она тоже прибежала бить меня вместе с ним», — поделился он.

По факту случившегося мужчина написал заявление в правоохранительные органы.

По версии матери мальчика, инвалид угрожал ее сыну в социальных сетях изнасилованием, поэтому и произошло избиение.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина, у которого сломана нога, напал на курьера и попытался ударить его костылем. Между мужчиной со сломанной ногой и курьером произошел конфликт. Все происходящее было снято на камеру скрытого видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина в гипсе несколько раз замахивается на курьера руками. Знакомые нападавшего пытаются удержать его от драки, однако это у них получается плохо. В какой-то момент мужчина схватил костыль и ударил им курьера.

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