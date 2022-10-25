«Росэнергоатом»: у Украины есть технический потенциал для создания «грязной бомбы»

close
100%
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина обладает техническим потенциалом для создания «грязной бомбы». Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«С сожалением нужно признать, что «грязная бомба» — это, так скажем, не самое сложное изделие, которое требует особых технологий. Поэтому Украина располагает и научным, и научно-техническим потенциалом для изготовления такого изделия», — сказал Карчаа.

Применение «грязной бомбы» на Украине будет считаться актом ядерного терроризма, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме генсеку Всемирной организации Антониу Гутерришу. Накануне представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что ООН призывает избегать любых действий, ведущих к эскалации конфликта на Украине. Ранее подозрения Москвы в подготовке провокации с «грязной бомбой» отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг. МАГАТЭ готовится нанести визит на подозрительные ядерные объекты Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть