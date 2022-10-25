Губернатор Белгородской области Гладков: под обстрел попали село и два пограничных пункта

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о том, что в селе Тишанка в результате обстрела были повреждены пять частных домовладений, также прилеты зафиксированы в пограничные пункты.

«В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района зафиксированы повреждения в пяти частных домовладениях.
Пострадавших нет», — сообщил глава региона, добавив, что все оперативные и аварийные службы прибыли на место.

Также губернатор рассказал о зафиксированных прилетах в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Он отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, но в Вериговке есть разрушения в двух соседних с переходом домовладениях.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз написал о том, что на перегоне между населенными пунктами сработало неизвестное взрывное устройство.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть