Губернатор Белгородской области Гладков: под обстрел попали село и два пограничных пункта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о том, что в селе Тишанка в результате обстрела были повреждены пять частных домовладений, также прилеты зафиксированы в пограничные пункты.

«В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района зафиксированы повреждения в пяти частных домовладениях.

Пострадавших нет», — сообщил глава региона, добавив, что все оперативные и аварийные службы прибыли на место.

Также губернатор рассказал о зафиксированных прилетах в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Он отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, но в Вериговке есть разрушения в двух соседних с переходом домовладениях.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз написал о том, что на перегоне между населенными пунктами сработало неизвестное взрывное устройство.