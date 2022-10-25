На Алтае бывший муж из ревности зарезал мать своих четверых детей

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На Алтае по факту убийства многодетной местной жительницы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний бывший муж жертвы.

Инцидент произошел 24 октября 2022 года. Подозреваемый увидел свою бывшую жену с другим мужчиной, приревновал и начал ее преследовать. Когда женщина остановилась на обочине, злоумышленник подбежал к автомобилю, разбил стекло, схватил увиденный им в машине складной нож, которым нанес жертве множественные удары. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.

Спустя некоторое время мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Четверо малолетних детей убитой были переданы на попечение их близким родственникам.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее сообщалось,что в Пермском крае женщина пыталась защититься от брата и убила его. Мужчина набросился на свою сестру с кулаками, пытался задушить ее и угрожал расправой ей и ее детям. Тогда та, схватив нож, отмахивалась от нападавшего и несколько раз ударила его. В результате родственник скончался.

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