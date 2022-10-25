В Таганроге задержали главного архитектора по подозрению в получении взятки

В Таганроге возбудили уголовное дело в отношении главного архитектора города Дмитрия Иваненко. Его обвиняют в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 21 октября 2022 года главный архитектор города Таганрога Дмитрий Иваненко через посредника получил взятку в размере 500 тыс. рублей. Предполагается, что за эту сумму он пообещал выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Также был задержан посредник, в его отношении тоже возбуждено уголовное дело по п ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве арестовали главу контрольно-ревизионного управления МЧС Репина по делу о взятке.