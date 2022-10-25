В Пакистане боевики обстреляли медбригаду по вакцинации от полиомиелита

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Faisal Mahmood/Reuters

В районе Пишин в провинции Белуджистан Пакистана террористы напали на группу медработников, которые участвовали в проводимой общенациональной кампании по вакцинации детей от полиомиелита. Об этом пишет газета Dawn.

По данным издания, в результате нападения был убит полицейский, который занимался охранной врачей, медики не пострадали.

Отмечается, что террористы скрылись, в настоящее время ведется их розыск.

По данным Всемирной организации здравоохранения, после того, как Нигерию объявили страной, искоренившей полиомиелит, эта болезнь считается сейчас эндемичной только для Пакистана и Афганистана.

Ранее детский фонд ООН ЮНИСЕФ сообщал, что «Талибан (организация запрещена в России)» полностью поддержал кампанию по общенациональной вакцинации детей от полиомиелита в Афганистане. Боевики также заверяли, что обеспечат медикам безопасность и разрешили участвовать в вакцинации женщинам. Вакцинация проходила на дому и затрагивала почти 10 млн афганских детей в возрасте до пяти лет.

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