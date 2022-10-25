Эксперт рассказал о развитии цифрового права и пробелах в подготовке специалистов для отрасли

Современная юриспруденция становится очень динамичной, цифровое право активно развивается, и специалисты данного направления все больше востребованы, однако в образовательной системе пока еще не до конца понимают, каким образом их готовить. Таким мнением в интервью РАПСИ поделился кандидат юридических наук, доцент кафедры финансовых сделок и новых технологий в праве Исследовательского центра частного права имени Алексеева Олег Полежаев.

По словам эксперта, сегодня трудно сказать, какими компетенциями должен обладать юрист, потому что завтра, а тем более послезавтра, задачи могут измениться.

Юрист подчеркнул, что два года назад общество перешло на дистанционные форматы взаимодействия. И в этих форматах у участников стали возникать различные вопросы, подобные таким: находясь на лекции дистанционно, я формально нахожусь на лекции или я прогуливал занятия? Кто тот цифровой аватар, который меня представляет? А эта иконка с подписью соответствующего участника оборота?

«Мы должны хватать общие принципы, пытаться их фиксировать и как-то с ними работать. Потому что, как окончательно сложится институт цифровых отношений, мы не знаем, но мы уже хотя бы можем понять, на каких принципах он будет строиться. Эти принципы должны уже постепенно интегрироваться в материю права», — полагает собеседник РАПСИ.

Олег Полежаев считает, что востребованными будут те юристы, которые хорошо знают основу классического права, но при этом готовы формировать специфику взаимодействия в цифровой среде.

Масштабная цифровая трансформация гражданского общества, бизнеса и государства предполагает наличие кадрового потенциала, отметил эксперт.

«Когда у нас ретроспективно бизнес говорит: «мне нужен такой-то юрист», потом вуз думает: «а как такого юриста сделать?» А потом через два года обучения связь с бизнесом уже другая, потому что ему нужен другой юрист. Вот это основная проблема», — пояснил Полежаев.

Эксперт считает, что необходимо взаимодействовать друг с другом и «вносить корректировки по ходу пьесы».

Он констатировал, что Исследовательский центр частного права проводит большую работу в данном направлении. Как рассказал Полежаев, ни одна из законодательных инициатив, которая в той или иной сфере касается цифровизации, не проходит мимо учреждения.

«Мы оказываем самое непосредственное содействие, выступая как эксперты, как специалисты, которые понимают специфику, и как те, кто может предложить варианты решений и оптимальных моделей. И вот это наша основная задача на сегодняшний день», — резюмировал он.