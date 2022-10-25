Опрос: столовая и качество еды названы главным негативом детей от школы

Центр социологических исследований молодежи «14-35» и всероссийское движение «Вдохновители» на площадке образовательной выставки «Навигатор Поступления» провели совместный опрос на тему того, что детям и подросткам не нравится в школе. Оказалось, что главный негатив у школьников вызывает столовая.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, еда в школьных столовых не нравится 38% опрошенных. На втором месте идут отношения между учениками и учителями (диалог в нынешнем виде не устраивает 31% детей), и на третьем месте – внеклассная нагрузка (28% школьников не в восторге от наличия домашних заданий). Также в топ-5 того, что вызывает недовольство учеников, вошла обязанность носить школьную форму (27%) и сложная коммуникация с руководством школы (26%).

Абсолютное большинство респондентов (81%) при этом отметили, что школа дает возможность проявить себя и реализовать свои способности. 79% учеников принимают участие в предметных олимпиадах, 58% пробуют свои силы в творческих конкурсах и театральных постановках, 49% выбирают спортивные соревнования. 35% школьников занимаются общественной деятельностью и работают в ученическом самоуправлении, 25% детей участвуют в волонтерской деятельности.

Стоит отметить, что респонденты, поступающие в вуз (70,3%), более уверенно смотрят в будущее и знают, где смогут проявить свои таланты и способности. Процент уверенных в этом среди поступающих в колледж – 61,8%.

Большинство школьников отмечают, что самое главное, что дала им школа – это друзья (62%), знания (58,5%) и умение брать ответственность на себя (30%). Менее 10% респондентов рассказали, что школа способствовала самоопределению в выборе будущей профессии. Наибольший авторитет среди учеников имеют учителя русского языка и литературы, а также математики и геометрии. А вот учителей истории или обществознания отмечают лишь 36% опрошенных.

По мнению 72% школьников, их родители недостаточно ориентируются в многообразии современных специальностей, в связи с чем большинство учащихся (64%) рассказали, что нуждаются в помощи при выборе будущей специальности. Из большинства вариантов профориентационной работы наиболее интересными респонденты считают тесты (50%), тренинги и мастер-классы (38%), а также индивидуальные консультации эксперта в области профориентации (36%). При этом родители (50%) больше ценят встречи с представителями различных профессий и экскурсии на предприятия. Любопытно, что более 12% родителей отмечают полезность компьютерных игр, как инструмента профориентации.

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