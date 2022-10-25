Житель Новосибирска предстанет перед судом за похищение человека

В Новосибирске 21-летнего местного жителя обвиняют в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по области.

Следствие установило, что в марте текущего года мужчина предложил своему знакомому зарегистрировать ИП и открыть банковские счета, которыми должен был пользоваться другой человек. В июне на карту, открытую на потерпевшего, поступили средства, которые тот потратил по своему усмотрению.

Обвиняемый решил вернуть потраченные мужчиной средства, приехал к нему домой, силой посадил его в авто и вывез в безлюдное место. После этого россиянин привязал знакомого за руки к буксировочному крюку и заставил его бежать за машиной. Затем обвиняемый насильно удерживал потерпевшего в квартире, пока похищенного не освободили правоохранители.

«В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Убинского района города Новосибирска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае мужчина похитил супругу, чтобы сохранить брак.