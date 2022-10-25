Ватикан и МОК призвали мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и войны

Влиятельные структуры Ватикана и Международный олимпийский комитет (МОК) в совместном заявлении призвали мировых лидеров искать справедливые и мирные решения всех споров и конфликтов. Текст документа опубликовала 25 октября служба печати Святого престола.

Также главы государств призываются к поощрению диалога, братству между народами, отстаиванию «достоинства каждого мужчины, женщины и ребенка», в первую очередь — бедных, изгнанных и тех, кто испытывает лишение из-за войн и вооруженных конфликтов.

«Бог хочет мира и единства нашей человеческой семьи. Олимпийские и Паралимпийские игры являются великим символом этого единства <...> мы призываем мировых лидеров следовать этому пути на благо каждой нации и каждого народа», — говорится в заявлении МОК и Святого престола.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы завершить конфликт на Украине.