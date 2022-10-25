Истязавшая падчерицу жительница Новороссийска не смогла обжаловать приговор

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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда отказала жительнице Новороссийска, осужденной за истязание малолетней девочки, в отмене приговора. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Россиянка была признана виновной в систематических издевательствах над дочерью своего сожителя. Следствие установило, что осужденная вместе с отцом ребенка неоднократно избивала девочку, запирала ее в комнате и заставляла часами стоять в углу. В результате жестокого отношения у ребенка развились судорожные приступы.

Суд приговорил женщину к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Россиянка подала апелляцию с просьбой отменить наказание, поскольку она воспитывает малолетнего сына. Однако суд женщине отказал и лишь сократил срок лишения свободы на полгода.

Ранее стало известно, что в Подмосковье шестилетнюю девочку забрали от мамы и тети, которые издевались над ней.

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