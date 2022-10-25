Супруги с 37-летней разницей в возрасте из Таиланда удивили людей своим браком

close
100%
AMARINTV/YouTube

19-летний мужчина из Таиланда женился на 56-летней возлюбленной с тремя детьми и удивил людей, пишет Oddity Central. Они не понимают, зачем молодому человеку жить с женщиной, которая намного старше его.

Вутичай Чантарадж познакомился со своей невестой Джанлой Намуанграк почти 10 лет назад, когда женщина переехала жить в соседний дом. Когда тайцу исполнилось 17 лет, он начал ухаживать за женщиной.

«Вутичай был для меня супергероем. Он помогал мне каждый день. Потом, когда он подрос, мы начали испытывать друг к другу чувства», — рассказала Джанлой.

В начале 2022 года пара сыграла свадьбу. По словам супругов, их родственники не были против заключения брака. Вутичай и Джанлой счастливы друг с другом, однако они уже устали от косых взглядов незнакомцев. Несмотря на это, влюбленные продолжают хвастаться своим романом как в новостных интервью, так и в социальных сетях, и убеждены, что многие из критиков им просто завидуют.

Ранее туристка из США вышла замуж за представителя африканского племени.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть